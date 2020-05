Experimento deja en evidencia lo rápido que se puede transmitir el Covid-19

Una forma de generar consciencia en la población sobre los riesgos que existen al no respetar el distanciamiento social.

A pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica sobre los riesgos de contagio por coronavirus, aún hay personas que no le toman el peso a la gravedad de lo que está ocurriendo y no entienden lo fácil que es contagiarse cuando no se respetan las medidas de prevención, como el ditanciamiento social y el uso de mascarillas.

Es por ello que la cadena televisiva japonesa NHK realizó un experimento para dejar en evidencia lo rápido que se puede propagar un virus en espacios cerrados.

El experimento consistió a reunir a un grupo de personas en un comedor estilo buffet, donde uno de los comensales fue "marcado" con tinta invisible. Pasados 30 minutos, se aplicó una luz ultravioleta que dejó en evidencia el impresionante resultado:

A raíz de la interacción de las personas, la tinta se había esparcido en platos, vasos e incluso en el rostro y manos de las otras personas.

