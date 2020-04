La expo E3 cancela su versión online

El impacto que ha causado la pandemia del coronavirus dio como resultado una vez en la cancelación de otro evento tecnológico. ESA, la compañía organizadora del Electronic Entertainment Expo más conocida como “E3”, comunicó que dicho evento podría ser de forma digital, sin embargo, este 7 de abril esta opción dejó de existir.

Estamos decepcionados que no podamos celebrar el evento para los fans", dijo la ESA. "Pero creemos que esta es la mejor decisión con base en la información disponible".

Entre las marcas se esperaba más información de la consola Xbox Series X de Microsoft. Sony mencionó que no asistiría, pero Nintendo, Ubisoft, Sega, entre otros, sí contaban con novedades por anunciar.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h