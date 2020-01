Le extirpan ambos senos y luego le dicen que no tiene cáncer

Sarah Boyle de 28 años estaba casada y tenía un hijo, por lo cual cuando le dijeron que tenía cáncer de mama no dudó en extirparse los dos senos como una medida drástica para evitar que se ramifique este mal.

El diagnóstico de esta enfermedad la detectaron en el 2016 en el hospital Royal Stoke, donde lamentablemente habían interpretado de manera incorrecta su biopsia.

“Que te digan que tienes cáncer, que es raro que alguien de tu edad lo tenga, es suficientemente difícil de asimilar. Pero después de meses de tratamiento horrible, que me digan que todo fue innecesario es algo con lo que no estoy segura de que pueda llegar a un acuerdo completo", detalló Sarah.

Sin duda, lo que vivió física y emocionalmente esta mujer nadie se lo va a poder pagar: todo el sufrimiento de los tratamientos y la angustia que vivió al pensar que dejaría desamparada a su familia.

"No son solo los efectos físicos que me han dejado, sino también la tortura mental de lo que he pasado. Un diagnóstico erróneo de cáncer puede arruinar la vida de las personas y algunas personas pueden no ser tan afortunadas de sobrevivir", añadió Sarah.

Casos como este no deben quedar impune, pues como le sucedió a Sarah Boyle también le puede ocurrir a otros pacientes que reciben una mala praxis. Y lamentablemente, en nuestro país estos hechos se repiten constantemente.