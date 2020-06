Trujillo: Niño huérfano vende pan para sobrevivir al COVID-19 y suplica ayuda

En Facebook, el caso del pequeño Jean Carlos ha conmovido a todos, luego de haber sido grabado por una reportera que buscaba brindar apoyo en un comedor público, pero se cruzó con el niño quien le contó cómo hace para sobrevivir día a día en plena pandemia.

Vía Facebook. Según la página Trujillo 60, el niño es huérfano de padre y todos los días sale a vender pan, para llevar un ingreso a su hogar, donde no tiene ni ropa ni comida ni frazadas para protegerse del frío.

“Jean Carlos es un Niño huérfano, sale a vender pancito y cuando no lo termina de vender, no le pagan nada, no tiene ningún abrigo para cubrirse de este frío, no tiene una TV ni un celular donde hacer sus tareas, así que toda ayuda será bienvenida por favor. Cualquier donación que quieran hacerle llegar, comuníquense al 949749065”, dice la descripción del video.

