Familia celebra cumpleaños desde sus ventanas en plena cuarentena

Ante esta lucha contra el virus covid-19 muchos países se han visto en la necesidad de decretar en Estado de Emergencia, obligando a la población a mantenerse en sus casas, limitando la salida de una persona para la adquisición de objetos de primera necesidad.

Sin embargo, Unos vecinos en cuarentena en el Líbano no permitirían que el coronavirus les impidiera celebrar el cumpleaños de un familiar, así mismo, el resto de vecinos se sumaron a la celebración desde sus ventanas, cumpliendo claro está con las restricciones que el país a impuesto para detener el avance de este mortal virus.

Mira cómo a pesar de la situación por la que están pasando muchos países, la unión y las buenas costumbres se mantienen a pesar de las dificultades.

These quarantined neighbors in Lebanon wouldn't let coronavirus keep them from celebrating a birthday. Watch as they take to their balconies to sing "Happy Birthday" to a family across the way https://t.co/bPwCewNuED pic.twitter.com/TFDptL2PJC