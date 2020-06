¿Eran fantasmas? Policía explica por qué máquinas para hacer ejercicio se movían solas

En India se hizo viral un video que muestras una máquina para hacer ejercicios prácticamente moviéndose sola. A su lado, la policía grabando el hecho para determinar qué es lo que sucede.

Luego que miles de usuarios de las redes sociales consideraron esto como un hecho paranormal, la policía decidió investigar qué es lo que pasaba.

Las autoridades lograron explicar el hecho. El movimiento repentino de las máquinas se debió a que hubo un engrasado de más, lo cual hizo que el movimiento se alargue varios minutos después de su uso.

También descartaron categóricamente que no se trata de algún hecho paranormal y que tal vez se debió a la travesura de alguien que frecuenta el lugar.

Fitness freak ghost ?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS