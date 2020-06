Fármaco consigue reducir las muertes por Covid-19

Científicos del Reino Unido indican haber realizado "un gran avance" en el tratamiento de los pacientes que sufren Covid-19 al encontrar que el fármaco dexametasona reduce la tasa de mortalidad de los pacientes con ventilación artificial en aproximadamente un tercio en comparación con el grupo que recibió atención estándar.

VEA TAMBIÉN: Rescatan a 700 gatos robados que serían vendidos a locales de comida China

Lucha contra el Coronavirus

Los medios británicos precisaron que el riesgo de muerte para los pacientes graves con ventilación artificial se redujo del 40% al 28%. Uno de los principales autores del estudio, explica que estos hallazgos sugieren que por cada 8 pacientes tratados con ventiladores, se podría salvar a uno si los pacientes reciben dexametasona.

Aunque el grupo que recibió la dexametasona no necesitaba ventilador para respirar, se observó que la tasa de mortalidad cayó un quinto en comparación con la atención estándar. Otro hecho importante es que el fármaco no causó ningún efecto en los pacientes que no requirieron asistencia respiratoria.