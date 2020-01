Acusan a Tinder de vender datos personales de sus usuarios

Tinder y Grindr son dos de las aplicaciones de citas más populares entre los usuarios que buscan conocer nuevas personas o incluso el amor de su vida. Sin embargo, amabas enfrentan una grave acusación luego que un tribunal de Noruega afirmara que estarían vendiendo los datos de sus usuarios a terceras empresas.

La denuncia fue realizada por el Consejo de Consumidores Noruego en la que se señala que esta práctica estaría violando la actual normativa europea que prohíbe a estas empresas tecnológicas entregar este tipo de información.

Entre los datos que las app estarían entregando se encuentra información sensible y privada, como por ejemplo, orientación sexual del usuario, ubicación por GPS y la IP, según señala The New York Times.

Todos estos datos estarían destinados a empresas dedicadas a la publicidad. "Cada vez que usted abre una app como Grindr, todas la empresas publicitarias conocen su ubicación GPS, los diversos identificadores utilizados para iniciar sesión e incluso el dispositivo el cual están ocupando los usuarios", dice el comunicado entregado por el Consejo de Consumidores de Noruega.

"Esto es una violación descarada de los derechos europeos de privacidad de los usuarios", agrega el documento. Además de Tinder y Grinder, el documento acusa a otras aplicaciones como Qibla Finder, Clue y MyDays.

El documento acusa específicamente a Tinder de compartir información de sus usuarios con al menos 45 empresas de su propietario, el Grupo Match. "La industria publicitaria está infringiendo sistemáticamente la ley", señala.

