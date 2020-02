La palabra que podría dejarte solo y sin amigos

Algunos dicen que los amigos son aquella familia que uno elige. Para muchos las amistades son lo más importante del mundo. Sin embargo, hay una palabra que podría estar saboteando tus relaciones personales sin que te des cuenta y que a la larga podría dejarte solo.

Según el portal de terapia Psychology Today, la palabra "ocupado" o "ocupada" podría dejarte sólo en este mundo. ¿Sabes por qué?

1. Todos están ocupados

No eres la única persona que tiene responsabilidades. Todos en algún momento están muy ocupados, ya sea por el trabajo, familia o estudio. Por eso, decirlo, da aires de una falsa superioridad sobre el resto. Además, decirlo no tiene sentido, ya que es como respirar. Todos estamos en algún momento ocupados, todos respiramos.

En ese sentido, es mejor decir que no se puede asistir porque ya se está comprometido desde antes. Saca de tu vocabulario el ?ocupado?.

2. Algo negativo

El "estoy ocupado" o "ocupada" puede entenderse como que estás enojado con la otra persona o que no quieres juntarte por alguna razón que no queda clara. El otro puede pensar, "este tipo me está mintiendo o no me quiere decir la verdad. ¿Estará molesto? ¿Qué le hice?" Puede inventarse una película que realmente no existe.

Si no quieres transmitir eso, es mejor dejar lista una cita para el futuro. Por ejemplo, "no puedo hoy, pero juntémonos pasado mañana".

3. Es un "no ahora"

A veces, "estar ocupado" simplemente significa que tienes cosas más importantes que hacer que ver a tus amigos?. lo cual está bien. Ya sea porque estás criando a tus hijos o tienen una nueva meta en tu trabajo, es normal cambiar las prioridades a lo largo de la vida. El problema es que la palabra que usas, no comunica nada de eso y rebaja a tus amigos a la categoría de un ?extraño.

A veces, es mejor enfrentar el lado oscuro de esta palabra y tener una conversación algo difícil, explicándole a tu amigo por qué ya no tienes el tiempo que antes sí tenías. En vez de desaparecer y desarmar la relación si explicar por qué (fenómeno conocido como ?ghosting? o volverse un fantasma), confronta a tu amigo y dile tus razones. Aunque sea terrible ?terminar? una relación de amistad, te permitirá aclarar las cosas.

Foto: Shutterstock

espectaculos

favendano

finde-la-palabra-que-podria-dejarte-solo-y-sin-amigos

nedmedia