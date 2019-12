¿Por qué no deberías utilizar WhatsApp Plus?

WhatsApp es sin lugar a dudas la aplicación de mensajería instantánea más popular entre los usuarios de dispositivos móviles. Aunque existen otras como Telegram y Line, las personas siguen prefiriendo por lejos la app propiedad de Facebook.

Sin embargo, en Internet hay gran cantidad de app que ofrecen diversas herramientas y actualizaciones para WhatsApp. El tema es que muchas de ellas no están autorizadas por la compañía, por lo que se corre riesgo de que la privacidad de tus datos queden expuestos.

Una de ellas es "WhatsApp Plus", una "actualización" que entrega la posibilidad de personalizar la app, como por ejemplo, cambiar colores, temas y hasta conversaciones.

Pero al ser una app no oficial de WhatsApp, se corre el riesgo de que la compañía bloqueé tu cuenta por un periodo de 24 horas, ya que según sus políticas, puede cancelar la cuenta de un usuario que esté utilizando un software no oficial, como es el caso de WhatsApp Plus.

Pero eso no es todo, ya que Facebook (compañía dueña de WhatsApp), al considerar que es un software malicioso, y si se percata de que lo sigues instalando a pesar de las advertencias, te pueden eliminar tu cuenta de por vida.

Por esta razón, es preferible no utilizar aplicaciones o "actualizaciones" que no estén autorizadas por Facebook o alguna compañía oficial.

Foto: Shutterstock

espectaculos

favendano

finde-por-que-no-deberias-utilizar-whatsapp-plus

nedmedia