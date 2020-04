La foto de la cuarentena de un millonario que desató la indignación en redes sociales

Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la propagación del coronavirus es el aislamiento social. Por ello es que la mayoría de las personas se han mantenido encerradas en sus casas para evitar el contagio.

Sin embargo, algunos han decidido irse a lugares recónditos para no tener contacto y así evitar infectarse de covid-19. Es el caso de David Geffen, magnate de la industria discográfica y el cine que tomó su lujoso yate y se fue al Caribe para pasar la cuarentena.

Una actitud que generó molestia en las redes sociales luego que el estadounidense de 77 años publicara una fotografía de su enorme embarcación en las tranquilas aguas caribeñas.

Thanks, David Geffen, for your thoughts. pic.twitter.com/5XTRhGX5OP

