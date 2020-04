La sorprendente foto de un grupo de monos respetando el distanciamiento social

El distanciamiento social es una de las recomendaciones más importantes que ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales, como una forma de evitar el contagio por coronavirus.

Sin embargo, todavía hay muchos que no quieren hacer caso y ponen en riesgo su salud y la de los demás. Seguramente para generar consciencia en la población es que un oficial del gobierno de India compartió una fotografía de un grupo de monos respetando el distanciamiento social.

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz

? Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020