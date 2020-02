Franco García sobre la inmunidad parlamentaria: "A mi manera de ver esta institución no puede eliminarse"

Franco García, abogado constitucionalista, comento que no es posible que se elimine la inmunidad parlamentaria. En su opinión no se debe eliminar pero si se debe modificar. De igual forma cometo, que no debería ser una decisión del congreso sino de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Así mismo comento que cualquier reforma que se quiera dar en la Constitución Política, siempre va sufrir críticas.