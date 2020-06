'George Floyd Challenge': Indignación en redes sociales por desagradable reto viral

Gran indignación ha causado en redes sociales la difusión de un desgradable reto viral llamado 'George Floyd Challenge', que simula la forma cómo el ciudadano afroamericano George Floyd murió el pasado 25 de mayo.

Como se sabe, la muerte de George Floyd desató una ola de protestas en Estados Unidos en contra del racismo y la discriminación. El ciudadano afroaméricano falleció luego de que Derek Chauvin, ex agente de Minneapolis, lo afixiara con su rodilla.

En los últimos días, se han compartido en redes sociales fotografías que recrean la lamentable muerte de George Floyd, provocando el rechazo de los usuarios. "Como si lo que está sucediendo no fuera lo suficientemente triste, la gente realmente está haciendo de esto una forma de humor y entretenimiento", escribió un usuario en Twitter.

As if what’s going isnt sad enough, people are really making this a form of humor and entertainment. If anyone knows these people I highly recommend blurting out because “George Floyd challenge is absolutely disgusting!!!!!!! #BlackLivesMattter #RIPGEORGEFLYOD pic.twitter.com/ftbWU8JvUC