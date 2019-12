Giuliana Loza se defiende y niega vínculos con Blume: ''Nunca me he reunido con él''

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se pronunció sobre el video de supuesta reunión que habría tenido con Ernesto Blume.

"No soy yo, nunca me he reunido con él y no lo conozco", expresó. Asegura que están buscando perjudicarla a ella y a Keiko Fujimori.

