Google retira 24 apps de Play Store por ser peligrosas y tú deberías desintalarlas

Google ha eliminado esta semana de Google Play Store un total de 24 aplicaciones de la compañía china Shenzhen Hawk, filial del gigante TCL, luego de que un informe de VPNpro las acusara de llevar a cabo prácticas fraudulentas.

VEA TAMBIÉN: Creó un algoritmo en Tinder y logró conversar hasta con 200 mujeres a la vez

Según la investigación de VPNpro, la empresa china usó diferentes nombres de desarrolladores para camuflar sus verdaderas intenciones: obtener más información de la necesaria. Estas pedían al usuario “gran cantidad de permisos peligrosos” como: tener acceso a iniciar llamadas, grabar videos y audios, captar fotografías y “mucho más”.

¿Por qué son peligrosas?

Zak Doffman, analista de Forbes, advirtió que, de las 24 aplicaciones enumeradas en el informe, 6 solicitan acceso a la cámara y 2 al teléfono en sí, lo que significa que pueden realizar llamadas. Además, 15 de las apps pueden acceder a la ubicación GPS del usuario y leer datos en el almacenamiento externo, mientras que 14 pueden recopilar y subir detalles del teléfono y la red del usuario. Una de las aplicaciones puede grabar audio en el dispositivo o en sus propios servidores, mientras que otra puede acceder a los contactos.

“Una vez instaladas, estas aplicaciones pueden comunicarse con un servidor externo controlado por sus desarrolladores. "Al recuperar la ubicación y los detalles del usuario, el riesgo más bajo es que esto fomente el marketing dirigido gracias a los datos de usuarios vendidos a anunciantes que luego podrán personalizar anuncios no deseados", explicó Zak Doffman.

Aplicaciones que deberías desinstalar

A raíz de la investigación, Google decidió retirar las 24 apps de su plataforma. "Nos tomamos en serio los informes de violaciones de seguridad y privacidad", aseguró la compañía a Forbes. No obstante, los usuarios que las tengan instaladas, deberían eliminarlas manualmente:

- World Zoo

- Puzzle Box

- Word Crossy!

- Soccer Pinball

- Dig it

- Laser Break

- Word Crush

- Music Roam

- File Manager

- Sound Recorder

- Joy Launcher

- Turbo Browser

- Weather Forecast

- Calendar Lite

- Candy Selfie Camera

- Private Browser

- Super Cleaner

- Super Battery

- Virus Cleaner 2019

- Hi Security 2019

- Hi VPN, Free VPN

- Hi VPN Pro

- Net Master

- Candy Gallery

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO