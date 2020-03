Habitantes en cerro 'La Roca' en SJL luchan contra el coronavirus sin agua potable

Cumplir la cuarentena en el cerro La Roca ubicado en San Juan de Lurigancho se hace muy difícil por la falta de agua.

Vecinos cuenta que no tiene diariamente no tienen agua y solo reciben agua para el mes. Una de las habitantes contó que ha tenido problemas respiratorios pero no ha sido atendida.

