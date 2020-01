Héctor Becerril explota en Twitter: "Vizcarra tomó otro poder del Estado"

Héctor Becerril estalló en Twitter luego de darse a conocer los resultados al 95% del conteo rápido América TV-Ipsos Perú, que puso a Fuerza Popular en el sexto lugar con 6.9%. Como se recuerda, según los resultados al 100%, el partido de Keiko Fujimori obtendría solamente 12 escaños.

“Independientemente de si hubo fraude o no, los vencedores de estas elecciones son Vizcarra y Gorriti y por lo tanto los caviares, Odebrecht, el Club de la Construcción y la corrupción en general. No habrá el contrapeso en el Congreso, Vizcarra tomó otro Poder del Estado”, escribió Héctor Becerril en Twitter.

Asimismo, sobre Fuerza Popular, agregó: “A diferencia d los optimistas, yo creo que hoy no ganó Fuerza Popular y si no entendemos eso, no podremos volver a ser el gran partido que fuimos. Hoy no toca llorar sobre la leche derramada, hoy toca autocrítica y luego una reorganización total y muchísimo sacrificio con miras al 2021”.

