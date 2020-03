Hijo de exministro le arrebató a su bebé

La hija de Paola Gallegos de Martín Valencia fue llevaba por el padre pese a que la tenencia le corresponde a la madre. La relación que tuvieron siempre fue tóxica, el hombre fue denunciado en noviembre de 2018.

VEA TAMBIÉN: Cuando el violador ronda en cuarentena

Paola fue a hablar con su exsuegro, Rogers Valencia, ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo (2018) y Ministro de Cultura del Perú (2018-2019), pero no tuvo ayuda. En síntesis, ella no sabe nada de su hija hace un año.