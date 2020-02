Hijo de Yehude Simon: "Si hubo aportes, mi papá no estuvo al tanto de ello"

El ex primer ministro y exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon fue detenido preliminarmente por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña de reelección. Yusef Simon, hijo del exjefe de gabinete, estuvo en ‘Sin Rodeos’ y aseguró que su padre “no estaba al tanto de ningún aporte”.

“Es una situación supertriste y muy frustrante que no anticipamos. (…) No lo imaginamos, ¿por qué una persona inocente sospecharía algo así? Nosotros no teníamos indicios de que esto podría suceder, aparte de lo que mencionó Barata, pero esta detención preliminar nos agarró de sorpresa”, declaró Yusef Simon.

Asimismo, sobre Pablo Salazar Torres, quién habría recibido dinero de Odebrecht para la campaña de su padre, señaló: “Yo solo puedo hablar por mi padre, no por la campaña. (…) Lo único que puedo decir es que mi papá no estaba al tanto de ningún aporte. Mi padre se ha sometido a la justicia, no ha puesto ningún tipo de resistencia. Creemos que la fiscalía hará bien su trabajo y determinará que, si hubo aportes, mi papá no estuvo al tanto”.

