"No ha sido nada fácil para mí": Hombre abandona a su perro en iglesia y deja desgarradora carta

Un perrito fue encontrado solo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el pueblo de Blackpool (Inglaterra) el pasado 18 de diciembre. Su historia se volvió viral luego de que descubrieran que el animal llevaba una nota colgada en su cuello, que había sido escrita por su dueño anterior.

“Por favor, créanme cuando digo que esto no ha sido nada fácil para mí. Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para él. La vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginarlo estando afuera conmigo frío y hambriento”, inicia la carta.

Luego, continúa: “Por favor, encuentren un buen hogar para él. Es un perro tranquilo, amable y amoroso. Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden decir. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo”.

¿Qué pasó con él?

El perro de seis años fue bautizado como ‘Cracker’ y llevado a un refugio cercano, donde espera ser adoptado por otra familia.

