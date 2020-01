Hombre bajó 90 kilos y ahora luce irreconocible: "Todos me miraban como si fuera un perdedor"

Hace cuatro años, Kyle Brown-Latham se propuso cambiar sus hábitos alimenticios y bajar de peso. Al intentar cortar el pasto de su casa, se había quedado sin aliento. Entonces pesaba más de 180 kilos. Tras su transformación, ahora pesa 87 kilos.

“Antes no sabía cuánto pasaba, solo sabía que era más de 392 libras porque mi balanza llegaba hasta ahí. Me daba vergüenza buscar una balanza que efectivamente pudiera medir mi peso”, contó Kyle Brown-Latham.

¿Cómo lo hizo?

Tuvo que abandonar los alimentos con azúcar y gluten y asistir al gimnasio seis veces a la semana. Actualmente, lleva una dieta basada en la ingesta de alimentos ricos en grasas buenas y proteínas (pescado azul, aguacate, aceite de coco y de oliva) con una restricción en el consumo de hidratos de carbono (cereales, azúcar e incluso muchas verduras y frutas).

“Si sientes que necesitas un cambio, haz algo ahora. Trata de desarmar el problema grande en pequeños para ir resolviendo día a día. Si cumplís un día con el objetivo, desafíate a hacerlo mejor al día siguiente, y así cada vez“, explicó. “Quiero contarle esta historia a todos los que creen que no pueden. Eso es solo una mentira que nos contamos a nosotros mismos”, agregó.

¿Por qué lo hizo?

Asimismo, reveló que fue difícil para él tomar la iniciativa. “Me di cuenta de que nada en vida cambiaba. Me odiaba por no hacer nada al respecto pero seguía sin moverme. Todos me miraban como si fuera un perdedor y yo lo creí”, afirmó.

