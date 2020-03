Hombre cede su papel higiénico a anciano que no alcanzó a comprar y lo necesitaba

La histeria que se vive en todo el mundo por el coronavirus ha provocado que las personas saquen lo peor de cada uno: el egoísmo extremo. Por ello, sin razón alguna han decidido dejar vacíos los supermercados, a pesar de que se ha informado que no iba a haber desabastecimiento, y en nuestro país esta situación también ha sido idéntica.

Vía Twitter. Ante esta situación, las autoridades han pedido a las personas que tomen el asunto con calma, ya que lo único que se logrará es que las personas que realmente necesitan los productos se queden sin estos o sufran mucho para conseguirlos, como le pasó este ancianito en el video que verás a continuación.

El clip compartido en Twitter y Youtube muestra cómo un señor de la tercera edad, con bastón en mano, sufre porque en el anaquel ya no hay más papel higiénico, escena que es observada por un hombre que decide darle uno de los suyos para que no se quede sin el producto.

Everything feels pretty dark and scary at the moment - but there is a lot of kindess too. This man handed over the last pack of toilet paper. Let’s all try and be a bit more like him #Woolworths #coronavirusaustralia @10NewsFirstSyd @10NewsFirst pic.twitter.com/olejwmgKsL