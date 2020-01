Hombre ebrio se queda encerrado en un bar y graba video pidiendo ayuda: "No sé dónde estoy"

Un hombre, llamado David, se quedó dormido en el baño de un bar y, al despertar, descubrió que se había quedado encerrado, así que decidió grabarse pidindo ayuda y el video terminó haciéndose viral en redes sociales. El insólito hecho ocurrió en La Virgen del Camino, León (España).

“Es bastante urgente. Me he quedado encerrado cagando en un bar y, como puedes comprobar, no hay nadie. Esto es un bar, ¿ves? No sé dónde estoy y no sé a quién estoy esperando. No sé decirte dónde cojones irme a buscar, ni dónde cojones decirle a la 'poli' que estoy. Pero aquí estoy, en un bar cerrado”, dice en el video.

Por indicación de unos amigos, David llamó a la Guardia Civil de España para pedir ayuda. “Mira, estoy aquí en un bar de La Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado y aquí estoy”, se le escucha decir.

