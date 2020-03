Hombre en cuarentena corre maratón de 61km en su casa

Un atleta español le sacó la vuelta a la cuarenta y corrió, durante diez horas, una maratón de 61 kilómetros en la sala de su casa.

El triatleta de 41 años, llamado Javier Castroverde, de Galicia prefirió, en lugar de pasar horas viendo películas, hacer algo diferente y un gran reto para él: correr una maratón equivalente a 61 kilómetros en 10 horas.

VEA TAMBIÉN: Chinos que hicieron un hospital en 10 días llegan a Cusco para construir otro en 2 meses

Javier, dedicó su hazaña a todos los doctores, enfermeras y profesionales de la salud en España, que ahora están arriesgando sus vidas para ayudar a otros.

Casi no lo logra, pero el apoyo en redes sociales y los mensajes de las personas que lo siguen lo motivó a terminar ese gran reto. “A nivel psicológico, es la prueba más difícil que he hecho en mi vida. La gente no tiene que hacer 60 kilómetros, pero si tiene poco espacio puede hacer 5 o 10 kilómetros”, dijo.