Hombre mata a su pareja y se come su corazón en un ritual satánico para ser millonario

Espeluznante. En Nigeria, un hombre, identificado como Owolabi Adeeko, admitió ante las autoridades haber matado a su novia Favour Daley-Oladele durante el transcurso de un ritual celebrado en una iglesia para hacerse millonario.

El detenido de 23 años confesó que golpeó la cabeza de la víctima con un mortero en una iglesia. Luego, cortó el cuerpo de la mujer en varias partes y cocinó su corazón para comérselo. El homicida esperaba que con esto mejorara su situación económica.

“No tenemos dinero. Las cosas no han ido bien. El negocio de mi madre no ha mejorado después de lo que hicimos a pesar de todos nuestros esfuerzos. El ritual del dinero no funcionó", dijo el asesino a las autoridades, según Mirror.

¿Qué pasará con ellos?

Tras el asesinato, Owolabi Adeeko y su madre fueron arrestados. El pastor de la iglesia tambipen viene siendo investigado por los hechos. “Como existe la ley del karma, ya sé que me matarán. Lo que es doloroso para mí es que mi madre no lo sabía y sería malo si también la castigan. Ella es inocente”, afirmó.

