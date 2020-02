Hombre paga por un anuncio publicitario para encontrar novia y este es el resultado

Las aplicaciones de citas como Tinder son muy populares entre las personas que están buscando su media naranja. Sin embargo, a pesar de la popularidad, no son pocos los que se quejan de que con estas app es igual de difícil encontrar pareja.

Uno de ellos es Mark Rofe, un británico de 30 años que hasta el momento es el único de sus amigos que sigue soltero, a pesar de que se ha esforzado para conocer mujeres y tener una relación de pareja.

Debido a esto, este residente de Sheffield, en el condado de Yorkshire del Sur, Inglaterra, decidió tomar medidas extremas y pagó 425 libras esterlinas, es decir, 550 dólares estadounidenses por un anuncio publicitario con su foto para que las chicas lo conozcan y se interesen en salir con él.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.

Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

? Mark Rofe ? (@iamrofe) January 31, 2020