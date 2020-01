Hombre salva a perrito de morir en un ascensor por culpa de su descuidada dueña

En YouTube se ha vuelto viral un video, que muestra el preciso momento, en el que un hombre puso toda su fuerza para salvar de una muerte segura a un perrito. Las imágenes han impactado a cientos de usuarios en esta red social.

Como podrás apreciar en las imágenes, grabadas por la cámara de seguridad de un edificio, una joven entra al ascensor en compañía de su perro; sin embargo, el can se queda fuera del elevador, lo que no hubiera sido un problema, de no ser que estaba atado a una correa.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a cientos de usuarios, quienes no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el hecho llego a posicionarse dentro de las tendencias de algunos países como España, Estados Unidos y México.