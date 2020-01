"Te voy a quitar a mi hija": Hombre va a votar y arma escándalo al encontrar a su pareja con otro

Un hombre fue a votar al centro educativo Javier Heraud de Trujillo y armó un escándalo luego de encontrar a su pareja con otro hombre. Agentes policiales tuvieron que intervenir para evitar que las cosas pasen a mayores. El video se hizo viral.

Yo soy el marido, ya me voy. Te he dado todo lo que has querido y así me pagas. Yo que soy tu marido te doy todo. Le voy a decir a mi suegro y mi suegra. Te voy a quitar a mi hija. (…) Ella es mi mujer y tengo una hija con ella”, dice el hombre.

El bochornoso incidente ocurrió cuando el hombre, vestido con una camiseta de la Selección Peruana de Fútbol, salía de emitir su voto en el colegio. Sus reclamos no le importaron ni a su pareja ni a quien sería su amante, pues ambos se fueron juntos en una motocicleta.

