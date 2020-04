Hombre viola la cuarentena y escapa de su mujer e hijas: 'No aguantaba más las discusiones'

El confinamiento tiene a varios con estrés y ansiedad, lo que inevitablemente conduce a tener roces con la pareja o con quien se esté cumpliendo la cuarentena.

De hecho, ya advierten un posible aumento de divorcios luego que pase la emergencia sanitaria, a raíz de las discusiones y conflictos que puedan derivar por el encierro prolongado.

Una muestra de este estrés es lo que ocurrió en Florencia, Italia, donde un hombre violó la cuarentena y escapó de su casa en bicicleta porque ya no soportaba las discusiones con su esposa e hijas.

El infractor es residente de Isolotto y viajó varios kilómetros para llegar a Bolognese y alejarse de la ciudad. Sin embargo, en su camino fue detenido por la Policía.

Cuando le preguntaron por qué no había respetado el confinamiento esta fue su respuesta: "Me escapé, no podía aguantar estar discutiendo con mi esposa y mis hijas", dijo según recoge la prensa local.

Ante esto, los agentes lo sancionaron por no respetar lo dispuesto por las autoridades y le aplicaron la multa correspondiente, que va entre 400 y 3.000 euros.

Sin embargo, al sujeto no le preocupó y aseguró que prefería ser multado antes que quedarse en su hogar. "La multa es mejor que irse a casa", dijo.

Foto: Shutterstock

