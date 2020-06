Hombres abusan en "manada" de menor, pero fiscal los deja libres al considerarlo un "desahogo sexual"

En enero del 2019, una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual por un grupo de hombres en una casa de playa en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina. Según su relato, el crímen ocurrió en septiembre de 2012, cuando tenía 16 años durante una fiesta en el balneario Playa Unión. Ahora, por decisión de un fiscal, sus victimarios serían liberados, lo que ha provocado la indignación de todo el país.

La joven contó su historia el 20 de enero de 2019, a través de un post de la cuenta del colectivo feminista Las Magdalenas. "Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme. No tengo miedo. No me calló más", escribió.

Asimismo, la joven publicó las fotos y nombres de sus agresores: Ezequiel Quintana, Leo Del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglioni, Tomás Soriano (menor de edad) y Joaquín Pérez. Cinco de los seis acusados fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

Polémica decisión

Tras varios meses, se conoció que el fiscal del caso, Fernando Rivarola, modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”, por lo que sólo podrán recibir una pena de tres años de prisión 'en suspenso'. Según el fiscal, se trató de un 'accionar doloso de desahogo sexual'.

El concepto “desahogo sexual” no es algo que el fiscal Rivarola haya inventado sino que aparece en muchos artículos y sentencias.

No sorprende que un fiscal pacte una pena más baja con el acusado en causas por abuso sexual. Falta mucha perspectiva de género en el mundo judicial. https://t.co/lt8n9CHtBz pic.twitter.com/LBDum6pbhP — Sol Rodriguez Garnica (@SolRGarnica) June 3, 2020

En mi provincia, Chubut, el fiscal Fernando Rivarola dictaminó que el caso de la violación en manada en el que una chica fue abusada en grupo fue un caso doloso de "desahogo sexual", ninguno de los imputados caera preso.



UNA VERGÜENZA. pic.twitter.com/MGGrk9GnwJ — belencita (@femmextae) June 3, 2020

Foto: Referencial

