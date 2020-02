Influencer casi pierde los dientes por tratamiento estético

No son pocas las personas que se hacen tratamientos estéticos o dentales siguiendo los consejos que ven en Internet y las redes sociales, sin antes consultar a un especialista o estar seguros de que están tomando la mejor decisión.

Esto puede traer graves consecuencias para la salud, por lo que siempre hay que informarse lo mejor posible y si no se está seguro, abstenerse a realizarse cualquier tratamiento.

Bien lo sabe Manuela Gómez Franco, una influencer colombiana que reveló que estuvo a punto de perder los dientes como consecuencia de un tratamiento dental que se realizó hace un par de años.



"Hola mis amores ¿cómo están? Este video es sumamente informativo. Quiero contarles mi experiencia con el 'maravilloso' diseño de sonrisa. Como pueden ver, obvio me quedé mueca, se me cayó una de las carillas. Esta ya es la tercera vez que se me cae y quedo destruida, como pueden ver", dice en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Gómez Franco, quien en su país es conocida por participar en algunos programas de televisión y realities, aconsejó a sus seguidores de que no hagan todo lo que dicen las redes sociales, ya que pueden terminar como ella.



"Quiero aconsejarles que no se dejen llevar de las tendencias de la gente. Siempre tenemos que hacer lo que la gente hace, sólo porque es una tendencia y este video es para que tomen conciencia", dice la mujer que reconoce que no fue fácil hacer esta publicación y revelar el estado de dentadura.

La joven pide a sus seguidores que primero que todo analicen y averigüen antes de hacerse un diseño de sonrisa, ya que es algo "completamente irreversible".

Actualmente Gómez Franco está averiguando la mejor forma de revertir las consecuencias que le dejó el tratamiento dental.

