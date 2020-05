El impactante 'antes y después' de un enfermero tras contagiarse de Covid-19

El coronavirus muchas veces provoca estragos en el cuerpo de los pacientes, incluso en los que han logrado recuperarse. Así lo dejó en evidencia Mike Schultz, un enfermero estadounidense que mostró el "antes y después" luego de estar seis semanas internado en un hospital de Boston por Covid-19.

Schultz, de 44 años, señala que los primeros síntomas los sintió a mediados de marzo, luego de asistir a un festival de música en Miami Beach. A su regreso a Boston comenzó a sentir fiebre, tos y dificultades para respirar.

Ante las sospechas de estar infectado de coronavirus decidió ir inmediatamente a urgencias. Ahí estuvo seis semanas intubado y semiinconsciente. "Creía que solo había estado una semana", señaló a BuzzFeed News.



"Me encontré tan débil que no podía ni sostener el móvil. No podía utilizar el teclado porque mis manos temblaban", recuerda Schultz, quien antes de enfermarse era muy activo físicamente y que tras la enfermedad perdió 23 kilos de peso.

El enfermero estadounidense compartió su caso para generar conciencia en la población. "Quiero mostrar lo que le puede pasar a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, si tu organismo está predispuesto o no. Puede afectarte", advierte.

"Volveré a ser el que era, esta vez de forma más saludable y quizá haciendo algo de cardio", señala.

