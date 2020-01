Venezolana implicada en escape de 'Malditos del Rólex' rompe su silencio

A propósito de la polémica y controversia generada por la fuga de los llamados, 'Malditos del Rólex', de una comisaría policial, ha roto su silencio la joven venezolana, quien fue implicada en el escape de los hampones.

"No tenga nada que ver, nada que ocultar y no se done está ninguno", dijo Valeska Rojas Rodríguez, quien por otro lado no supo argumentar sobre su identidad falsa.

