India cierra sus trenes y los convierte en hospitales

El primer ministro de India, Narendra Modi, impuso el bloqueo nacional el 25 de marzo, medida para impedir los contagios por coronavirus en ese país. Tras el bloqueo, Indian Railways, la red ferroviaria más antigua de Asia, suspendió los trenes de pasajeros en todo el país por primera vez en 167 años.

Pero no solo ha decidido cerrar todos sus trenes, sino que ha convertido hasta 20, 000 vagones de sus trenes antiguos en salas de aislamiento para pacientes de covid-19.

El 1 de abril, India registró 4.288 casos de Covid-19 , incluidas 117 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, un número relativamente pequeño para una nación de 1.300 millones. Si bien el sistema hospitalario de la India aún no está abrumado, los trenes reutilizados podrían aliviar un poco la presión si el número de pacientes con coronavirus comienza a aumentar.

"Ahora, los ferrocarriles ofrecerán un entorno limpio, desinfectado e higiénico para que los pacientes se recuperen cómodamente", dijo Piyush Goyal, el ministro de Ferrocarriles en un tuit.



Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN