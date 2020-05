"Estaba ebrio": La indignante justificación del sujeto que dejó secreciones en el Metro de Lima

Daniel Livimoro Yepez se grabó dejando sus secreciones nasales en el Metro de Lima en plena cuarentena por el coronavirus. Horas después, fue intervenido en San Juan de Lurigancho y trasladado a la comisaría de Santa Elizabeth. Al sercapturado, aseguró que se encontraba en estado de ebriedad.

"Estaba en estado de ebriedad, había tomado licor y no era consciente de mis actos. En ese momento lo hice porque estaba ebrio. (...) En mi ebriedad lo hice sin pensar, nunca quise dañar a nadie, nunca quise perjudicar a una persona. Yo respeto las leyes del Estado", declaró Daniel Livimoro Yepez ante la policía.

Asimismo, el sujeto de 33 años reconoció su error y aseguró estar arrepentido. " Yo respeto las leyes del Estado. Reconozco mi error que he tenido, que he hecho. He cometido una infracción", agregó.

