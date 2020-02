Influencers generan indignación por publicaciones sobre el coronavirus

Una nueva pandemia amenaza a la humanidad tras el brote del coronavirus que en menos de un mes se reportado la muerte de 213 personas en China.

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia mundial a causa de este brote, cuyo origen es la región de Wuhan, y que hay cerca de 10 mil infectados en el país asiático. En el resto del mundo hay 90 casos.

Pese a la delicada situación de salubridad, varios influencers emplearon sus cuentas en Instagram para hacer publicaciones relacionadas al coronavirus, y que no han sido bien vistas por los usuarios.

‘’F**k the coronavirus’’, publicó el youtuber Logan Paul junto a una foto en el que aparece sonriendo y acompañado de mujeres con mascarillas. Entre las críticas se leyó: "Sí, esto es muy divertido cuando la gente está muriendo y las familias están perdiendo a sus seres queridos. ¿Cómo puedes ser tan grosero e insensible?".

Otro personaje fue el alemán Fitness Oskar, que subió a su cuenta una imagen desde Tailandia en el se besaba con su novia mientras usabas mascarillas.

“Rezamos para que finalmente se detenga (el coronavirus) (…) @healthy_mandy y yo nos besamos sólo con protectores bucales. No le tememos al virus… ¡Todavía disfrutamos de nuestras vacaciones y esperamos que esta miseria se detenga pronto!’’, detalló.

La crítica sobre ello fue: "La gente está muriendo y tú lo estás usando como post para conseguir me gusta. Es un virus, no hay nada sexy en él (…)".

Sonyabuchik es una celebridad rusa que compartió una foto realizada en la ciudad japonesa de Osaka mientras usaba unas mascarilla.

‘’Casi no hay gente infectada aquí, un par de personas en Tokio, como en todo el mundo. Así que estoy bien, me pongo una máscara, me lavo las manos. Y sobre la situación en su conjunto, me gustaría decir que todo es muy exagerado’’, indicó.