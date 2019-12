El ingenioso e ilustrativo método de una profesora para enseñar anatomía

Verónica Duque es una profesora española, que imparte la cátedra de Ciencias Sociales en el Colegio María Teresa Íñigo de Toro, en Valladolid. La maestra se ha vuelto viral, luego que se conociera el ingenioso e ilustrativo método que utiliza para enseñar anatomía a sus alumnos.

La docente se plantó ante toda su clase con una bata blanca. Al poco rato se la quitó y dejó con la boca abierta a los pequeños estudiantes de tercer año de primaria. Es que iba más que "desnuda" ante los niños de ocho o nueve años, porque se le veía el páncreas, las enormes curvas del intestino delgado y los dos pulmones.

"Hubo desconcierto, gritos, aplausos y algunos se taparon los ojos", dijo la profesora sobre la reacción de sus alumnos, cuando se presentó con una malla que ilustra los músculos y órganos del cuerpo humano.

Duque explicó a Verne cómo se le ocurrió dar así esta clase de Biología. Dijo que no fue fruto de un proceso sesudo, sino por puro azar: "De casualidad me saltó un anuncio en internet y decidí comprar el body y, más tarde, las mallas", recuerda. "Me pareció muy interesante porque se ven los órganos desde atrás, cosa que las láminas no suelen incluir".

Su objetivo era reforzar las lecciones con una actividad más práctica. Y logró el impacto que quería. Tras unos cuantos minutos de sobresaltos, ella continuó la lección con el busto de plástico con el que suelen impartir la materia.

Mientras ella avanzaba con la clase, su marido Michael Moretta compartió como tantas otras veces en sus redes la implicación activa de Duque como docente. Horas después su tuit se viralizó y ella ahora es conocida en todo el mundo.

