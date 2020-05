Insólito: sancionan a médico por contagiarse de coronavirus

Los profesionales de la salud se han convertido en los verdaderos héroes en el combate contra el coronavirus. Médicos, enfermeras y paramédicos han estado todo este tiempo arriesgando sus vidas para salvar la de otros.

En diversos países los ciudadanos han expresado su agradecimiento por la noble labor que están realizando en los hospitales y clínicas. Sin embargo, en Chile ocurrió un insólito caso en que una doctora fue sancionada por contagiarse del mortal virus.

Se trata de Heidie Darwit Parra, médico cirujano de 42 años que desde 2011 trabaja en el Servicio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y que fue una de las primeras funcionarias en infectarse de Covid-19.

El viernes pasado, la profesional fue recibida entre aplausos por sus compañeros de trabajo al reintegrarse a sus labores, luego de estar casi un mes aislada en su hogar en Valparaíso.

"Uno está más cansada, como débil y sensible, por eso me emocioné y me salieron las lágrimas al ver el recibimiento. Es fuerte y difícil volver a trabajar porque como es un virus nuevo y uno ve reportes en Corea u otros países en donde pacientes ya curados se reinfectan semanas después. Sigue existiendo el temor de volver a contagiarse", dijo al medio G5 Noticias.

Grande fue su sorpresa cuando se enteró que el hospital le había puesto una anotación de demerito, por haberse contagiado con coronavirus, algo más que probable si se trabaja en el área de la salud.

La situación fue calificada como "impresentable" por la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, quien además cuestionó la "falta de criterio".

Impresentable, los trabajadores de salud no pueden recibir una anotación de demerito por contagiarse de COVID19. Rechazamos tajantemente esta falta de criterio y solicito a @ministeriosalud revertirlo inmediatamente. #Covid19Chile https://t.co/jCj2QmOvmZ ? Izkia (@izkia) May 7, 2020

"Los trabajadores de salud no pueden recibir una anotación de demerito por contagiarse de COVID19. Rechazamos tajantemente esta falta de criterio", dijo Siches, solicitando al Ministerio de Salud revertir la situación.

Por su parte, la directora del hospital Claudio Vicuña, Liliana Echeverría afirmó que la sanción está contemplada en la ley y aseguró que han dado todas las instancias para que la doctora pueda hacer sus descargos.

"Actualmente la anotación de demérito sigue su curso y la profesional declaró que hará uso de su derecho de apelación", explicó Echeverría.

