Investigación revela que peruanos afirman tener más miedo al hambre que al coronavirus

Es esta crisis a causa de la pandemia del coronavirus está revelando muchas carencias en nuestro sistema de salud, que no solo sucede en nuestro país, sino también en el mundo. A raíz de eso, se evidenció que el 51% de nuestra población afirmó tener más miedo al hambre que al coronavirus, según una investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Sin lugar a dudas el nivel socioeconómico más preocupado es el D/E, logrando revelar que el 57% de esta población afirma sentirse más vulnerable.

Sin embargo, los sectores A/B y C no son ajenos al mismo problema, llegando a también presentar una alta preocupación ante la posibilidad de no tener recursos para conseguir alimentos. El 40% y 48% de esta población reportaron un mayor nivel de afectación ante dicho problema.

Además, entre los encuestados, se logró percibir que el 43% reveló tener más miedo a perder su empleo que a infectarse con el COVID-19.

En promedio, un 31% de los encuestados señaló que debido a esta situación han quedado desempleados. De este porcentaje, un 59% pertenecen al sector D/E, un 26% al sector C, y solo un 17% al NSE A/B.

