Experto asegura que cuando la vacuna contra el coronavirus esté lista el virus será ya muy débil

Giuseppe Remuzzi director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán, Italia, indicó que el coronavirus es menos agresivo en comparación con el comienzo de la pandemia y desaparecerá antes que se logre una vacuna.

“Los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace tres o cuatro semanas”, explica Ramuzzi, que es uno de los mayores expertos italianos sobre el tema. “Las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves. Hoy llegan diez y ocho puedes ser enviadas a casa”, aseguró.

Ramuzzi indica que no es posible explicar si el virus se ha debilitado, y un hecho por el cual muchas personas infectadas hoy se encuentran mucho mejor en comparación con las que se contagiaron hace dos meses.

Remuzzi agrega que “si las cosas siguen como ahora” para cuando esté la vacuna, el coronavirus ya habrá desaparecido.

“Aunque (la vacuna) va a servir para la próximas vez, para otro virus”, dice. “Yo veo a estos enfermos que no son los mismos de antes. No es algo menor. Es algo grande, algo impresionante. Ahora estamos haciendo unos estudios. Es algo maravilloso para los enfermos. Estamos haciendo estudios y ya no conseguimos enfermos para hacer los estudios”, indica el experto.