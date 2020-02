Jackie Chan ofrece millonaria cifra a quien encuentre la cura del coronavirus

Cada día que pasa son más los contagiados de coronavirus alrededor del mundo. Hasta el momento van más de 43.000 infectados y más de 1.000 personas muertas por el virus que se originó en la ciudad china de Wuhan.

Mientras científicos trabajan para encontrar una vacuna, el actor Jackie Chan se mostró muy preocupado por la situación y dijo que está dispuesto a ofrecer 1 millón de yuanes, es decir, unos 140.000 dólares estadounidenses para quien encuentre una cura.

"No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida", escribió el actor en la red social Weibo.

El actor agregó que la ciencia y la tecnología son clave para superar el virus. "Creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo y esperan que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible", según señala el sitio Sputnik News.

