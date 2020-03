Jefferson Moreno: "Nadine Heredia no calza en un concepto de 'funcionaria de facto'"

La fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, que dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Nadine Heredia y otros presuntos responsables de los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir en el caso Gasoducto Sur. Jefferso Moreno, abogado de la ex primera dama, se pronunció al respecto.

“No me van a negar que existen inconsistencias en todas esas versiones. (…) Elementos concretos sobre la imputación no hay. (…) No calza la señora Nadine Heredia en un concepto de ‘funcionaria de facto’ y como no es ‘funcionaria de facto’ no puede cometer delitos de colusión”, declaró Jefferson Moreno en ‘Sin Rodeos’.