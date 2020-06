Jicamarca: Familias de extrema pobreza que no recibieron bono piden ayuda: "Sobrevivimos con lo que podemos"

Lamentable. Debido a los desempleos que generó el COVID-19, más de 160 personas que no cuentan con los medios económicos suficientes del sector 2 en Jicamarca, denuncian haber sido abandonados por las autoridades, ya que ninguno recibió bono ni mucho menos canastas de víveres.

Gracias a los aportes solidarios que algunas personas tienen con ellos, los vecinos aseguraron que se las ingenian para poder alimentarse diariamente a través de una olla común. Kely Luján, pobladora del sector y madre de familia quien tiene un pequeño discapacitado, es la primera en colaborar a los más vulnerables.

"A mí me preocupa porque no tienen, muchos eran independientes, a otros los han despedido de sus trabajos. Yo conozco de cerca la necesidad por eso les doy almuerzo, pero en su desayuno y cena no sé cómo harán o si comerán", expresó Kely.

Apoyo para los pobladores de Jicamarca

Por otro lado, si desea colaborar con alimentos o pañales para estas familias, puede comunicarse con la señora Kely Luján de Cayte al 947 344 472 o hacer llegar su aporte económico a su número de cuenta BCP 19197585007012.

