José Manuel Hernández: "No hay ningún impedimento legal para evitar que esta empresa siga contratando con el estado"

El exministro de agricultura y riego, José Manuel Hernández, explicó en ‘Sin Rodeos’ por qué la empresa china que demandó al estado peruano por 4.5 millones de soles sigue contratando con esta.

“Lamentablemente, no hay ningún impedimento administrativo, ni legal para evitar que esta empresa u otras puedan seguir contratando con el estado porque no se sabe si van a tener la razón o no en el tribunal arbitral”, agregó Hernández.

El exministro explicó que no se cumplieron con tres criterios importantes para la ANNA (Autoridad Nacional del Agua) y que, por tal motivo, se procedió a la anulación del convenio con la empresa china. Esta fue la razón por la cual dicha empresa demandó al estado.