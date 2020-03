Joven que se burló del coronavirus y asistió a discoteca rompe su silencio: "Asumo que cometí un error"

Gran polémica desató un video difundido por ‘Magaly TV, la firme’ donde una jovencita fue entrevistada mientras asistía a una discoteca, pese a las medidas decretadas por el presidente Martín Vizcarra, quien en ese momento había prohibido eventos con 300 personas.

“Asumo que cometí un error al expresarme de esa manera. Mi respuesta estuvo de más. Yo no pensé que iba a tener un impacto ni una llegada tan fuerte en las personas. Si lo hubiera sabido, hubiera utilizado ese momento para bien”, declaró la joven.

Lluvia de críticas

Asimismo, reveló que viene siendo víctima de ataques. “Definitivamente no me imaginé que iba a salir en diarios, publicaciones, Twitter, Facebook, Instagram, en memes, en stickers y Tik Tok. Yo asumo que se presta para la broma y la crítica, más no para los insultos, agresiones y amenazas que estoy recibiendo. Ya son cuatro días y no para”, señaló.

Luego agregó: “Considero que hay temas más importantes que una entrevista con una respuesta tonta, solamente les pido que no se sumen más al odio, a los insultos, a todas estas figuras públicas que siguen haciéndolo. Una cosa es la broma y las críticas constructivas y otra muy distinta son las agresiones”.

Video de 'Magaly TV, la firme'

Como se recuerda, en entrevista con 'Magaly TV, la firme', la joven señaló: "A nosotros nunca, ah. La despedida es hoy... acá nosotros somos 290 nada más".

