Periodista con Covid-19 revela lo peor: 'Sentía que tenía brea caliente en el pecho'

Estados Unidos es el país con más casos de contagios por coronavirus y nueva York, es la ciudad que concentra la mayor cantidad de infectados.

Mara Gay, miembro del consejo editorial de The New York Times, fue uno de los 1.5 millones de pacientes que se infectaron de Covid-19. La periodista de 33 años dio a conocer su terrible experiencia, para generar conciencia entre la población que aún cree que la situación no es grave.

"El día antes de enfermarme corrí cinco kilómetros, caminé 16 más y luego subí como siempre las escaleras hasta mi apartamento en el quinto piso, cargando la ropa que había lavado. Al día siguiente, el 17 de abril, me convertí en uno de los miles de neoyorquinos que se enfermaron de COVID-19 y desde entonces ya no soy la misma", comienza su duro relato.

Thank you for your love and support, which has frankly overwhelmed me. I am getting stronger every day. Let?s go fight for one another. https://t.co/VtBTyqqYqL

? Mara Gay (@MaraGay) May 16, 2020