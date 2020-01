¡Repudiable acoso sexual! Joven confronta a anciano por hacerse tocamientos frente a ella en un bus

Un nuevo caso de acoso sexual se ha registrado en nuestro país. Una joven confrontó y expuso a un anciano que se hacía tocamiento con el miembro viril fuera del pantalón mientras estaba sentado al lado de ella al interior de un bus de transporte público.

La denunciante grabó el repudiable delito del sujeto, cuya identidad se desconoce hasta el momento, y al momento de recriminarle, el hombre optó por huir de la unidad sin que ningún otro pasajero hiciera algo, pese a los reclamos de la mujer.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, se le escucha decir a la joven.

El video fue viralizado pro una amiga de la denunciante desde su cuenta en Twitter, en el que precisó que el acoso se dio durante unos 30 minutos.

“No tenemos idea de quién es este tipo asqueroso. Da un miedo inmenso pensar que puede seguir haciéndolo en otros buses con otras mujeres o niñas", alertó.





Al tener conocimiento del acoso, el Ministerio de la Mujer brindó el apoyo a la víctima para dar con la identificación del acosador y capturarlo.