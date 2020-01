Joven 'encontró' a su abuelo muerto hace 4 años gracias a Google Maps

Google Maps y su prestación de Google Street View han ido mapeando prácticamente cada rincón del planeta. Con panorámicas en 360°, la herramienta ha permitido tener la vista de prácticamente cualquier parte del mundo al alcance de la mano.

Pero a lo largo de los más de 10 años que lleva funcionando la herramienta, se han visto imágenes curiosas, ya que el mapa se va armando con las imágenes que van tomando los automóviles que literalmente deben recorrer las calles del mundo, por lo que muchas veces toman fotografías de situaciones o personas que iban pasando por el lugar.

Incluso en ocasiones ocurre que toman imágenes de personas que ya fallecieron. Es el caso de una joven mexicana que "encontró" a su abuelo que había muerto hace un par de años.

Se trata de una usuaria de Twitter identificada como Yajaira, quien a través de Google Street View comenzó a recorrer el antiguo vecindario de su abuelo y se llevó una gran sorpresa: en la fotografía que mostraba el frontis de la casa de su abuelo estaba precisamente él sentado en el frente.

My grandpa passed away a few years ago. We didn?t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

? yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020