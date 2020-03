Joven lame un inodoro por un reto viral y termina infectado de coronavirus

Larz, un influencer de 21 años de California (Estados Unidos), reveló a través de las redes sociales que fue internado tras dar positivo a coronavirus. Dos días antes, había publicado un video suyo lamiendo la taza de un inodoro como parte de un reto viral.

El joven se había sumado al polémico reto viral ‘Coronavirus Challenge’, que consiste en grabarse a uno mismo lamiendo baños y ha provocado fuertes críticas alrededor del mundo. Minutos después de su publicación, Twitter bloqueó su cuenta.

Las reacciones en Twitter no tardaron. Piers Morgan, periodista y conductor del programa Good Morning Britain, sentenció el accionar de Larz. “¿Por qué se trata a este imbécil? Debería estar en la cárcel, no ocupando una cama de hospital vital”, escribió.

Why is this moron getting treated? He should be in jail, not taking up a vital hospital bed. https://t.co/QEphhypDjD